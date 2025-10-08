Журналисты посчитали, сколько государство потратило на расследования и суды в борьбе с контентом для взрослых

Несмотря на сотни открытых производств и десятки приговоров, большинство осужденных избегают реального наказания, в то время как расходы на экспертизы, «контрольные закупки» и судебные заседания исчисляются миллионами.

Источник фото: shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежегодно в Украине открываются сотни уголовных производств по статье 301 Уголовного кодекса — за изготовление и распространение порнографических материалов с участием совершеннолетних. Несмотря на жесткие наказания, предусмотренные законом, реальные последствия таких дел остаются минимальными, а расходы государства — значительными.

Как пишет Экономическая правда, по данным Офиса Генерального прокурора, в январе–августе 2025 года правоохранители зарегистрировали 1 464 уголовных дела, связанных с созданием или распространением подобного контента. В то же время лишь часть из них доходит до суда.

С начала полномасштабной войны суды вынесли 247 приговоров, по которым 287 человек признаны виновными. Подавляющее большинство — за распространение собственных материалов через сайты, вебкамеры или мессенджеры.

Несмотря на это, практически все осужденные избегают реального заключения: наказание в виде лишения свободы заменяют испытательным сроком. Лишь десять человек должны были бы отбывать наказание за решеткой, но и эти приговоры еще рассматриваются в апелляции.

Сколько государство тратит на «борьбу за нравственность»

Каждое такое расследование сопровождается экспертизами: специалисты просматривают видео и фото, после чего составляют заключения, за которые платят из государственного бюджета.

Как указывает «ЭП», средняя стоимость экспертиз в рамках одного приговора — около 11,3 тыс. грн. Общие расходы с 2022 года могли достигать 4,9 млн грн, хотя эти затраты впоследствии пытаются возложить на осужденных.

«Согласно одному решению суда, за 33 часа просмотра видео эксперт получил около 15 тыс. грн, то есть примерно 500 грн за час. Иными словами, государство щедро платит за просмотр порно под грифом “борьбы за нравственность”», — пишет «ЭП».

«Контрольные закупки» и провокации

Еще одна статья расходов — «контрольные закупки», когда полицейские под видом обычных пользователей покупают или заказывают эротический контент, чтобы зафиксировать факт сбыта. По данным журналистов, таких операций было около 25, а их общая стоимость составила примерно 60 тыс. грн.

Судебные расходы

За три года войны по делам по ст. 301 УК проведено более 1,7 тыс. судебных заседаний. Если учесть, что государство ежегодно тратит 20–25 млрд грн на содержание судебной системы, которая проводит около 8 млн заседаний, то одно заседание обходится государству в среднем в 3 тыс. грн.

Таким образом, только на судебные процессы по делам, связанным с таким контентом, расходы составляют около 5,1 млн грн. Это без учета работы прокуроров, экспертных учреждений, следственных действий и времени участников процесса, говорится в материале.

Таким образом, борьба с «запрещенкой» обходится государству в миллионы гривен, тогда как реальные последствия для обвиняемых — минимальны, подчеркивают журналисты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.