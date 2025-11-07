Украина теряет миллиарды из-за криминализации контента OnlyFans — Гетманцев призвал узаконить и обложить налогами

Украина может получать до 1 млрд грн в год от налогов с контента OnlyFans, но для этого нужна декриминализация, говорит Даниил Гетманцев.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что потенциал налоговых поступлений от создателей контента на платформе OnlyFans составляет около 1 млрд грн в год.

В то же время он подчеркнул, что для реализации этого потенциала необходимо «перестать лгать самим себе» и прекратить «использовать псевдоморализаторство для получения политических бонусов». По словам Гетманцева, государство тратит бюджетные миллионы на «контрольные закупки» контента вместо того, чтобы легализовать отрасль и получать доходы в бюджет.

«Все это связано с декриминализацией ст. 301 УКУ — вопросом, который парламент давно должен был решить», — отметил он.

По словам политика, вместо миллиардных налогов государство сейчас имеет более 380 млн грн налоговой задолженности создателей контента только за 2020–2022 годы. В 2023 году 7 914 украинцев получили на платформе доход около 5 млрд грн, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года.

Однако, по официальным данным, в 2024 году лишь 152 украинца задекларировали 132,8 млн грн дохода от OnlyFans, из которых в бюджет поступило более 13 млн грн налогов.

Гетманцев напомнил, что петиция о декриминализации производства контента для взрослых быстро собрала необходимые 25 тысяч подписей. Ее автор заявила, что уже уплатила более 40 млн грн налогов, но при этом сталкивается с угрозами уголовного преследования.

«С одной стороны, государство готово брать налоги с деятельности на платформе, а с другой — занимается уголовными преследованиями тех, кто этой деятельностью занимается. Так быть не может», — резюмировал Гетманцев.

Как ренее стало известно, ежегодно в Украине открываются сотни уголовных производств по статье 301 Уголовного кодекса — за изготовление и распространение порнографических материалов с участием совершеннолетних.

Как пишет Экономическая правда, по данным Офиса Генерального прокурора, в январе–августе 2025 года правоохранители зарегистрировали 1 464 уголовных дела, связанных с созданием или распространением подобного контента. В то же время лишь часть из них доходит до суда.

С начала полномасштабной войны суды вынесли 247 приговоров, по которым 287 человек признаны виновными. Подавляющее большинство — за распространение собственных материалов через сайты, веб-камеры или мессенджеры.

Несмотря на это, практически все осужденные избегают реального заключения: наказание в виде лишения свободы заменяют испытательным сроком. Лишь десять человек должны были бы отбывать наказание за решеткой, но и эти приговоры еще рассматриваются в апелляции.

Сколько государство тратит на «борьбу за нравственность»

Каждое такое расследование сопровождается экспертизами: специалисты просматривают видео и фото, после чего составляют заключения, за которые платят из государственного бюджета.

Как указывает «ЭП», средняя стоимость экспертиз в рамках одного приговора — около 11,3 тыс. грн. Общие расходы с 2022 года могли достигать 4,9 млн грн, хотя эти затраты впоследствии пытаются возложить на осужденных.

«Согласно одному решению суда, за 33 часа просмотра видео эксперт получил около 15 тыс. грн, то есть примерно 500 грн за час. Иными словами, государство щедро платит за просмотр порно под грифом “борьбы за нравственность”», — пишет «ЭП».

