7 листопада – яке сьогодні свято та головні події

7 листопада відзначають Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

7 листопада в Україні та світі святкують кілька важливих дат. Міжнародний день медичної фізики, запроваджений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, присвячений дню народження Марії Склодовської-Кюрі, чиї дослідження зробили можливою радіаційну терапію для лікування онкологічних захворювань.

Цього ж дня відзначають Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів, який із 2001 року проводиться в першу п’ятницю листопада за ініціативи Асоціації громадського іміджу американських юристів.

Ще одна подія — Міжнародний день інуїтів, установлений у 2006 році Приполярною радою інуїтів, що представляє корінні народи Арктики в США, Канаді, Гренландії та Росії.

Церковне свято

Православна Церква 7 листопада вшановує 33 святих мучеників Мелітині, які загинули за віру в період гонінь за імператора Діоклетіана (284–305 рр.). Серед них — Ієрон, Ісіхій, Нікандр, Афанасій, Мамант, Варахій, Калиник, Феоген та інші. Ці християни, що належали до різних соціальних груп, від простих мирян до воїнів, зазнали жорстоких катувань, але не зреклися віри. Проконсул Мелітині влаштовував облави, пропонуючи свободу за поклоніння язичницьким богам. Мученики мужньо витримали побиття, шмагання, спалення та були страчені через обезголовлення чи розп’яття. Їхній подвиг шанують як приклад непохитної віри.

Іменини

7 листопада іменини святкують: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета.

Інші історичні події

1928: У Харкові відкрили Держпром — перший український і європейський хмарочос.

1940: У Канаді створено Комітет українців Канади (КУК).

1951: У Києві запрацював перший телевізійний центр Української РСР.

1990: У Києві міліція розігнала студентів на площі Перемоги, сталася провокація проти народного депутата Степана Хмари.

2009: Британський боксер Девід Хей переміг Миколу Валуєва, здобувши титул чемпіона світу за версією WBA.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.