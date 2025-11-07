Практика судов
7 ноября – какой сегодня праздник и главные события

09:14, 7 ноября 2025
7 ноября отмечают Всемирный день доброжелательного отношения к юристам.
7 ноября – какой сегодня праздник и главные события
7 ноября в Украине и мире отмечают несколько важных дат. Международный день медицинской физики, введенный Всемирной организацией здравоохранения, посвящен дню рождения Марии Склодовской-Кюри, чьи исследования сделали возможной радиационную терапию для лечения онкологических заболеваний.

В этот же день отмечают Всемирный день доброжелательного отношения к юристам, который с 2001 года проводится в первую пятницу ноября по инициативе Ассоциации общественного имиджа американских юристов.

Еще одно событие — Международный день инуитов, установленный в 2006 году Приполярным советом инуитов, представляющим коренные народы Арктики в США, Канаде, Гренландии и России.

Церковный праздник

Православная Церковь 7 ноября чтит 33 святых мучеников Мелитинских, погибших за веру в период гонений при императоре Диоклетиане (284–305 гг.). Среди них — Иерон, Исихий, Никандр, Афанасий, Мамант, Варахій, Калиник, Феоген и другие. Эти христиане, принадлежавшие к разным социальным группам, от простых мирян до воинов, подверглись жестоким пыткам, но не отреклись от веры. Проконсул Мелитини устраивал облавы, предлагая свободу за поклонение языческим богам. Мученики мужественно выдержали избиения, порку, сожжение и были казнены через обезглавливание или распятие. Их подвиг чтят как пример непоколебимой веры.

Именины

7 ноября именины празднуют: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета.

Другие исторические события

  • 1928: В Харькове открыли Держпром — первый украинский и европейский небоскреб.
  • 1940: В Канаде создан Комитет украинцев Канады (КУК).
  • 1951: В Киеве заработал первый телевизионный центр Украинской ССР.
  • 1990: В Киеве милиция разогнала студентов на площади Победы, произошла провокация против народного депутата Степана Хмары.
  • 2009: Британский боксер Дэвид Хэй победил Николая Валуева, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA.

юрист какой сегодня праздник свято

