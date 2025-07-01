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Украина должна до конца 2025 года обновить законодательство об оценке имущества по стандартам ЕС и МВФ

13:17, 1 июля 2025
Украина должна переписать закон об оценке имущества под стандарты ЕС.
Украина должна до конца 2025 года обновить законодательство об оценке имущества по стандартам ЕС и МВФ
Фото: finclub
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Украина взяла на себя обязательства гармонизировать процедуры оценки имущества с европейскими и международными стандартами, подав до конца августа 2025 года в Верховную Раду изменения в закон об оценке имущества для их принятия до конца года. Об этом говорится в обновленной программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ) по результатам восьмого пересмотра, обнародованного 1 июля 2025 года.

Обновление системы оценки имущества является структурным маяком программы МВФ с конечным сроком выполнения до декабря 2025 года. Кроме того, до конца года Украина должна разработать дорожную карту для повышения квалификации оценщиков, в частности в сфере оценки финансовых активов (банковских, страховых активов и залога), а также создать реестр таких оценок.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в сотрудничестве со Всемирным банком работает над изменениями в закон «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине». Эти изменения направлены на устранение пробелов в законодательстве в соответствии со стандартами Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGOVA).

Еще в 2020 году ФГИУ и Всемирный банк подписали меморандум о реформировании системы оценочной деятельности. В 2022 году в парламент был подан законопроект №7386, который предусматривал введение международных стандартов оценки и электронной формы отчетов об оценке, но в 2024 году его отклонили.

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закон ЕС МВФ

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