Рада отклонила законопроект об изменении стандартов оценки имущества

Верховная Рада Украины не приняла законопроект о внесении изменений в Закон «Об оценке имущества».

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №7386 о внесении изменений в Закон Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине».

Ранее отраслевые ассоциации выразили критику относительно этого проекта, отметив следующие основные замечания:

- Переход на Международные стандарты оценки (IVS) с отказом от национальных, хотя многие страны используют национальные стандарты, которые не противоречат МСО.

- Отсутствие упоминания о Европейских стандартах оценки (EVS).

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