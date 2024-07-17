Рада поддержала в целом законопроект об усовершенствовании эффективности управления госимуществом

Верховная Рада 17 июля поддержала в целом законопроект «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» об усовершенствовании процедуры передачи отдельного индивидуально определенного имущества (кроме недвижимого имущества) из государственного в коммунальную собственность» (№ 10167).
Проект закона поддержали 235 народных депутатов.
Целью законопроекта является законодательное усовершенствование процедуры передачи государственного отдельно индивидуально определенного имущества с баланса государственных предприятий, учреждений и организаций в коммунальную форму собственности и создание надлежащих возможностей эффективного управления государственным имуществом, что закреплено за ними.
Для реализации этой цели предполагается передать полномочия по принятию решений о передаче другого отдельного индивидуально определенного имущества предприятий, учреждений и организаций Кабинета Министров Украины – органам, уполномоченным управлять государственным имуществом, самоуправляющимся организациям.
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