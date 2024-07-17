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Рада поддержала в целом законопроект об усовершенствовании эффективности управления госимуществом

17:27, 17 июля 2024
Полномочия по передаче отдельного имущества из государственного в коммунальную собственность переходят от КМУ в органы, уполномоченные управлять государственным имуществом.
Рада поддержала в целом законопроект об усовершенствовании эффективности управления госимуществом
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Верховная Рада 17 июля поддержала в целом законопроект «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» об усовершенствовании процедуры передачи отдельного индивидуально определенного имущества (кроме недвижимого имущества) из государственного в коммунальную собственность» (№ 10167).

Проект закона поддержали 235 народных депутатов.

Целью законопроекта является законодательное усовершенствование процедуры передачи государственного отдельно индивидуально определенного имущества с баланса государственных предприятий, учреждений и организаций в коммунальную форму собственности и создание надлежащих возможностей эффективного управления государственным имуществом, что закреплено за ними.

Для реализации этой цели предполагается передать полномочия по принятию решений о передаче другого отдельного индивидуально определенного имущества предприятий, учреждений и организаций Кабинета Министров Украины – органам, уполномоченным управлять государственным имуществом, самоуправляющимся организациям.

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