Рада урегулировала вопрос закупок в связи с прекращением Фонда соцстрахования

Рада одобрила изменения в Закон «О публичных закупках» в связи с прекращением Фонда социального страхования.

Верховная Рада Украины в целом приняла изменения в статью 2 Закона Украины «О публичных закупках» по урегулированию отдельных вопросов в связи с прекращением Фонда социального страхования Украины (№9633).

Этот технический проект предусматривает включение в перечень заказчиков, осуществляющих закупки, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и территориальных органов Пенсионного фонда Украины. Такие изменения связаны с прекращением деятельности Фонда социального страхования Украины.

С 1 января 2023 года функции этого фонда выполняют Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы. За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

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