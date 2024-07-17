Практика судов
  1. В Украине

Будет ли ТЦК задерживать тех украинцев, кто успел вовремя обновить данные: в Минобороны ответили

14:46, 17 июля 2024
В Минобороны заявили, что военнообязанных, обновивших свои военно-учетные данные до 16 июля, нет смысла «ловить» на улице.
Будет ли ТЦК задерживать тех украинцев, кто успел вовремя обновить данные: в Минобороны ответили
Фото: vsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что военнообязанных граждан, которые уже обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, задерживать работники ТЦК не будут. Об этом он сказал в эфире «Радио Свобода».

«Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего жительства. То есть туда может прийти направление на ВЛК. Соответственно, нет смысла этого человека «ловить» среди улицы», - сказал он

По словам спикера, с этим были связаны «неприятные процессы», которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж ВСУ, когда на блокпостах и ​​насильно кого-то пытаются вытаскивать.

«Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону», – констатировал Лазуткин.

Также он добавил, что военнообязанные для того и обновляли свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на ВЛК. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 17 июля истек срок на обновление военно-учетных данных.

Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, как из Реестра «Оберіг» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь.

Ранее в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для цифровизации процесса предоставления отсрочки студентам необходимо разрешить работникам ТЦК запрашивать информацию из других реестров без разрешения человека

В Минобороны ответили, когда студентам дневной формы обучения не нужно будет идти в ТЦК с бумажками для получения отсрочки.

О штрафах от ТЦК можно будет узнать в Дії – можно ли будет их заплатить в Дії

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что о штрафах за нарушение военного учета можно будет узнать в Дії – что он мог иметь в виду.

Партнеры дают только оружие, а зарплаты военным обеспечивает украинский бизнес – Дмитрий Наталуха ответил на критику экономического бронирования

«Количество собственных денег, которые военные со своей зарплаты тратят на закупку, заправку и ремонт материально-технических средств и на дистанционное содержание семьи – будет только увеличиваться. Причем – кратно, ежемесячно. Просто потому, что партнеры дают только оружие, а все остальное – это украинский бизнес» - Дмитрий Наталуха объяснил критикам экономического бронирования перспективы.

Депутаты исправили чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

Некоторые нормы УПК содержат чепуху – Верховная Рада приняла закон об исправлении ошибок в Кодексе.

«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області