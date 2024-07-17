Будет ли ТЦК задерживать тех украинцев, кто успел вовремя обновить данные: в Минобороны ответили

В Минобороны заявили, что военнообязанных, обновивших свои военно-учетные данные до 16 июля, нет смысла «ловить» на улице.

Фото: vsn.ua

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что военнообязанных граждан, которые уже обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, задерживать работники ТЦК не будут. Об этом он сказал в эфире «Радио Свобода».

«Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего жительства. То есть туда может прийти направление на ВЛК. Соответственно, нет смысла этого человека «ловить» среди улицы», - сказал он

По словам спикера, с этим были связаны «неприятные процессы», которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж ВСУ, когда на блокпостах и ​​насильно кого-то пытаются вытаскивать.

«Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону», – констатировал Лазуткин.

Также он добавил, что военнообязанные для того и обновляли свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на ВЛК. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 17 июля истек срок на обновление военно-учетных данных.

Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, как из Реестра «Оберіг» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь.

Ранее в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

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