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Чи буде ТЦК затримувати тих українців, хто встиг вчасно оновити дані: у Міноборони відповіли

14:46, 17 липня 2024
У Міноборони заявили, що військовозобов’язаних, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, немає сенсу «ловити» серед вулиці.
Чи буде ТЦК затримувати тих українців, хто встиг вчасно оновити дані: у Міноборони відповіли
Фото: vsn.ua
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Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що військовозобов’язаних громадян, які вже оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, затримувати працівники ТЦК не будуть. Про це він сказав у ефір «Радіо Свобода».

«Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину «ловити» серед вулиці», - сказав він

За словами речника, з цим були пов’язані «неприємні процеси», які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж ЗСУ, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати.

«Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом», - констатував Лазуткін.

Також він додав, що військовозобов’язані для того й оновлювали свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають, для потенційного направлення на ВЛК. Якщо дані не оновлені, направлення видається за місцем реєстрації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 17 липня сплив строк на оновлення військово-облікових даних.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу.

Раніше у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

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