Рада врегулювала питання закупівель у зв’язку з припиненням Фонду соцстрахування

Рада схвалила зміни до Закону «Про публічні закупівлі» у зв'язку з припиненням Фонду соціального страхування.

Верховна Рада України в цілому прийняла зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо врегулювання окремих питань у зв’язку з припиненням Фонду соціального страхування України (№9633).

Цей технічний проєкт передбачає включення до переліку замовників, що здійснюють закупівлі, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та територіальних органів Пенсійного фонду України. Такі зміни пов'язані з припиненням діяльності Фонду соціального страхування України.

З 1 січня 2023 року функції цього фонду виконують Пенсійний фонд України та його територіальні органи. За відповідне рішення проголосували 282 народних депутати.

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