Рада підтримала в цілому законопроект щодо вдосконалення ефективності управління держмайном

Повноваження щодо передачі окремого майна з державної у комунальну власність переходять від КМУ до органів, уповноважених управляти державним майном.

Верховна Рада 17 липня підтримала в цілому законопроект «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо вдосконалення процедури передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) з державної у комунальну власність» (№ 10167).

Проект закону підтримали 235 народних депутатів.

Метою законопроєкту є законодавче вдосконалення процедури передачі державного окремо індивідуально визначеного майна з балансу державних підприємств, установ і організацій до комунальної форми власності та створення належних можливостей ефективного управління державним майном, що закріплено за ними.

Для реалізації цієї мети передбачається передати повноваження щодо прийняття рішень про передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, установ і організацій від Кабінету Міністрів України – органам, уповноваженим управляти державним майном, самоврядним організаціям.

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