22 июля – какой сегодня праздник и главные события

22 июля – День освобождения Северодонецка в 2014 году.

Фото: vn.20minut.ua

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22 июля мир отмечает ряд важных дат, в частности Всемирный день мозга, День гамака, День летнего отдыха, День приближенного значения числа Пи, а также День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований. В этот день Православная церковь чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины.

Юбилеи выдающихся личностей

Сегодня вспоминают:

230 лет со дня рождения Габриэля Ламе (1795-1870), французского математика, инженера и механика, известного вкладом в теорию упругости и числовые методы.

130 лет со дня рождения Бориса Шаповала (1895-1968), украинского графика и карикатуриста, чьи работы стали частью культурного наследия Украины.

130 лет со дня рождения Кирилла Гвоздика (1895-1981), украинского живописца и монументалиста, известного своими монументальными произведениями.

125 лет со дня рождения Милицы Симашкевич (1900-1976), украинской художницы театра и кино, которая сделала значительный вклад в сценографию.

Исторические события

Этот день богат на исторические вехи:

1819 - премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка», ставшая классикой украинской драматургии.

1921 - в газете «Крестьянская правда» опубликован первый фельетон Остапа Вишни, который положил начало его сатирическому творчеству.

1922 - основан курень старших пластунов «Лесные Черти», первый и самый большой в своем роде.

1944 - создан Международный валютный фонд, который играет ключевую роль в глобальной экономике.

1960 - Куба национализировала сахарные заводы, принадлежавшие США, изменив экономический ландшафт страны.

1969 - Хуан Карлос I официально стал наследником Франсиско Франко на посту главы Испании.

1979 - Sony запустила продажу первых портативных аудиоплееров Walkman, которые революционизировали музыкальную индустрию.

1983 - американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете, установив исторический рекорд.

1983 - в Польше отменено военное положение, что стало шагом к демократизации.

1986 - британский парламент проголосовал за отмену телесных наказаний в государственных школах.

2001 - начался официальный визит в Украину главы КНР Цзян Цзэминя, который усилил двусторонние отношения.

2014 - украинские войска освободили Северодонецк от террористов «ЛНР», вернув контроль над городом.

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