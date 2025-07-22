Практика судів
  1. В Україні

22 липня — яке сьогодні свято та головні події

08:49, 22 липня 2025
22 липня – День визволення Сіверськодонецька у 2014 році.
22 липня — яке сьогодні свято та головні події
Фото: vn.20minut.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 липня світ відзначає низку важливих дат, зокрема Всесвітній день мозку, День гамака, День літнього відпочинку, День наближеного значення числа Пі, а також День визволення Сіверськодонецька від незаконних збройних формувань. Цього дня Православна церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної Марії Магдалини.

Ювілеї видатних постатей

Сьогодні згадують:

230 років від дня народження Ґабрієля Ламе (1795–1870), французького математика, інженера та механіка, відомого внеском у теорію пружності та числові методи.

130 років від дня народження Бориса Шаповала (1895–1968), українського графіка та карикатуриста, чиї роботи стали частиною культурної спадщини України.

130 років від дня народження Кирила Гвоздика (1895–1981), українського живописця і монументаліста, відомого своїми монументальними творами.

125 років від дня народження Милиці Симашкевич (1900–1976), української художниці театру та кіно, яка зробила значний внесок у сценографію.

Історичні події

Цей день багатий на історичні віхи:

1819 — прем’єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка», що стала класикою української драматургії.

1921 — у газеті «Селянська правда» опубліковано перший фейлетон Остапа Вишні, який започаткував його сатиричну творчість.

1922 — засновано курінь старших пластунів «Лісові Чорти», перший і найбільший у своєму роді.

1944 — створено Міжнародний валютний фонд, який відіграє ключову роль у глобальній економіці.

1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США, змінивши економічний ландшафт країни.

1969 — Хуан Карлос I офіційно став спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави Іспанії.

1979 — Sony запустила продаж перших портативних аудіоплеєрів Walkman, що революціонізували музичну індустрію.

1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі, встановивши історичний рекорд.

1983 — у Польщі скасовано воєнний стан, що стало кроком до демократизації.

1986 — британський парламент проголосував за скасування тілесних покарань у державних школах.

2001 — розпочався офіційний візит до України глави КНР Цзян Цземіня, що посилив двосторонні відносини.

2014 — українські війська звільнили Сіверськодонецьк від терористів «ЛНР», повернувши контроль над містом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Галина Третьякова зареєструвала законопроект про встановлення ознак наявності трудових відносин

Однією з ознак буде вважатися систематична виплата особі, яка виконує роботу чи надає послуги, винагороди, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи чи надаються послуги.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про фінансові санкції для суб’єктів, які використовують ворожі програмні продукти

Народні депутати пропонують заборонити використання в Україні ворожих програмних продуктів та засобів інформатизації, які підпадатимуть під певні критерії.

НАДС оголосило про «битву за молодь» — молодих фахівців хочуть залучати до праці у держсекторі

Молодим спеціалістам обіцяють можливості для професійного розвитку, повагу та сучасні умови роботи.

Помічники суддів повинні отримати статус державних службовців – Станіслав Кравченко

Права помічників суддів мають бути захищені, оскільки деякі судді часто звільняють своїх помічників.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва