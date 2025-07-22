22 липня — яке сьогодні свято та головні події

22 липня – День визволення Сіверськодонецька у 2014 році.

Фото: vn.20minut.ua

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22 липня світ відзначає низку важливих дат, зокрема Всесвітній день мозку, День гамака, День літнього відпочинку, День наближеного значення числа Пі, а також День визволення Сіверськодонецька від незаконних збройних формувань. Цього дня Православна церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної Марії Магдалини.

Ювілеї видатних постатей

Сьогодні згадують:

230 років від дня народження Ґабрієля Ламе (1795–1870), французького математика, інженера та механіка, відомого внеском у теорію пружності та числові методи.

130 років від дня народження Бориса Шаповала (1895–1968), українського графіка та карикатуриста, чиї роботи стали частиною культурної спадщини України.

130 років від дня народження Кирила Гвоздика (1895–1981), українського живописця і монументаліста, відомого своїми монументальними творами.

125 років від дня народження Милиці Симашкевич (1900–1976), української художниці театру та кіно, яка зробила значний внесок у сценографію.

Історичні події

Цей день багатий на історичні віхи:

1819 — прем’єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка», що стала класикою української драматургії.

1921 — у газеті «Селянська правда» опубліковано перший фейлетон Остапа Вишні, який започаткував його сатиричну творчість.

1922 — засновано курінь старших пластунів «Лісові Чорти», перший і найбільший у своєму роді.

1944 — створено Міжнародний валютний фонд, який відіграє ключову роль у глобальній економіці.

1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США, змінивши економічний ландшафт країни.

1969 — Хуан Карлос I офіційно став спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави Іспанії.

1979 — Sony запустила продаж перших портативних аудіоплеєрів Walkman, що революціонізували музичну індустрію.

1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі, встановивши історичний рекорд.

1983 — у Польщі скасовано воєнний стан, що стало кроком до демократизації.

1986 — британський парламент проголосував за скасування тілесних покарань у державних школах.

2001 — розпочався офіційний візит до України глави КНР Цзян Цземіня, що посилив двосторонні відносини.

2014 — українські війська звільнили Сіверськодонецьк від терористів «ЛНР», повернувши контроль над містом.

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