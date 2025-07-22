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Україна готова до третього раунду переговорів з РФ у Стамбулі та наполягає на перемир’ї – Сибіга

08:31, 22 липня 2025
Україна закликала до зустрічі Зеленського, Трампа, Ердогана і Путіна заради перемир’я.
Україна готова до третього раунду переговорів з РФ у Стамбулі та наполягає на перемир’ї – Сибіга
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Україна готова до продовження переговорів із Росією у Стамбулі для досягнення справедливого миру та перемир’я. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро в Києві.

За словами Сибіги, попередні два раунди переговорів у Стамбулі дали позитивні результати, зокрема в питанні обміну полоненими, повернення цивільних осіб і дітей. «Цей процес триває, а також і в контексті інших заходів підвищення довіри. Це повернення цивільних та дітей», — зазначив він.

Міністр підкреслив, що Україна не перешкоджає мирним ініціативам і виступає за припинення війни. «Президент Зеленський заявив, що ми готові. Україна не є перешкодою для миру, ніколи не була і не буде. Ми наполягаємо на перемир'ї. І дуже важливо, щоб ці зустрічі у разі узгодження можливої дати були предметні. Щоб інша сторона мала мандат обговорювати найголовніші питання - закінчення війни, досягнення перемир'я», — наголосив Сибіга.

Він також запропонував провести зустріч на найвищому рівні за участю президента України Володимира Зеленського, диктатора РФ Путіна, президента США Дональда Трампа, лідерів Європи та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. На думку міністра, такий формат міг би суттєво просунути процес досягнення перемир’я.

Водночас Сибіга зазначив, що наразі прогресу в цьому напрямку немає, але Україна продовжує працювати над створенням умов для конструктивного діалогу.

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США росія Україна Туреччина Андрій Сибіга переговори

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