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Украина готова к третьему раунду переговоров с РФ в Стамбуле и настаивает на перемирии – Сибига

08:31, 22 июля 2025
Украина призвала к встрече Зеленского, Трампа, Эрдогана и Путина ради перемирия.
Украина готова к третьему раунду переговоров с РФ в Стамбуле и настаивает на перемирии – Сибига
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Украина готова к продолжению переговоров с Россией в Стамбуле для достижения справедливого мира и перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Киеве.

По словам Сибиги, предыдущие два раунда переговоров в Стамбуле дали положительные результаты, в частности в вопросе обмена пленными, возвращения гражданских лиц и детей. «Этот процесс продолжается, а также и в контексте других мер повышения доверия. Это возвращение гражданских и детей», - отметил он.

Министр подчеркнул, что Украина не препятствует мирным инициативам и выступает за прекращение войны. «Президент Зеленский заявил, что мы готовы. Украина не является препятствием для мира, никогда не была и не будет. Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти встречи в случае согласования возможной даты были предметные. Чтобы другая сторона имела мандат обсуждать главные вопросы - окончание войны, достижение перемирия», - подчеркнул Сибига.

Он также предложил провести встречу на высшем уровне с участием президента Украины Владимира Зеленского, диктатора РФ Путина, президента США Дональда Трампа, лидеров Европы и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению министра, такой формат мог бы существенно продвинуть процесс достижения перемирия.

В то же время Сибига отметил, что пока прогресса в этом направлении нет, но Украина продолжает работать над созданием условий для конструктивного диалога.

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США россия Украина Турция Андрей Сибига переговоры

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