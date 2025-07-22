Оружие и Patriot – Сибига рассказал, о чем говорили с Келлогом в Киеве

Украина сообщила США о потребности в системах Patriot и ждет договоренностей Зеленского с Трампом.

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Украина проинформировала США о необходимом количестве систем противовоздушной обороны Patriot для защиты городов и регионов от российских атак. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро в Киеве.

Сибига отметил, что недавний визит в Киев спецпредставителя президента США Кита Келлога является продолжением диалога между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом, который начался на саммите НАТО в Гааге и продолжился во время их телефонного разговора. «То есть все это продолжение того диалога высшего уровня и именно он приехал по результатам этих продуктивных разговоров, которые имели новые элементы», - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, Украина отметила критическую потребность в американском оружии, в частности системах Patriot, и предложила подход к их закупке.

Кроме этого, с американской стороной обсудили сотрудничество в совместном производстве и поставке украинских дронов и дальнобойного оружия для нужд армии США. Сибига добавил, что Келлогу также представили перечень других приоритетных потребностей для фронта.

«До сведения генерала были доведены другие приоритетные на сегодня для фронта позиции, для того, чтобы он доложил результаты своей поездки президенту Трампу. После чего мы ожидаем соответствующий контакт, коммуникацию между президентом Зеленским и президентом Трампом для дальнейшего воплощения достигнутых договоренностей. А они, я тоже вам четко могу это сказать, обещающие», - подытожил министр, подчеркнув важность оружия для защиты независимости Украины.

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