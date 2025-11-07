«Вайб-кодинг» став словом року за версією Collins — термін, що відображає епоху ШІ

Видання Collins Dictionary назвало «вайб-кодинг» (vibe coding) словом року 2025. Це поняття описує нову практику розробки програмного забезпечення, коли штучний інтелект перетворює природну мову на комп’ютерний код. Про це пише The Guardian.
Лексикографи Collins зазначили, що вибір цього слова відображає глибокі зміни в тому, як ми взаємодіємо з комп’ютерами, адже «вайб-кодинг» символізує спрощення програмування завдяки генеративному ШІ.
Як виник термін:
Його автор — Андрей Карпаті, колишній директор із ШІ в Tesla та один із перших інженерів OpenAI. Він використав цей вислів, щоб описати ситуацію, коли створюючи новий застосунок, людина може «забути, що код взагалі існує».
Інші слова року за версією Collins:
Керівник Collins Алекс Бікрофт зазначив, що вибір «вайб-кодингу» символізує нову еру, де ШІ робить програмування доступним для кожного.
«Безшовна інтеграція людської креативності та машинного інтелекту демонструє, як природна мова фундаментально змінює нашу взаємодію з комп’ютерами», — підсумував він.
