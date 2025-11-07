Практика судів
«Вайб-кодинг» став словом року за версією Collins — термін, що відображає епоху ШІ

10:35, 7 листопада 2025
У списку також — «бролігархія», «глейз» і «мікро-пенсія», що відображають зміни у технологіях, культурі та стилі життя.
«Вайб-кодинг» став словом року за версією Collins — термін, що відображає епоху ШІ
Фото: blog.curiousbox.ai
Видання Collins Dictionary назвало «вайб-кодинг» (vibe coding) словом року 2025. Це поняття описує нову практику розробки програмного забезпечення, коли штучний інтелект перетворює природну мову на комп’ютерний код. Про це пише The Guardian.

Лексикографи Collins зазначили, що вибір цього слова відображає глибокі зміни в тому, як ми взаємодіємо з комп’ютерами, адже «вайб-кодинг» символізує спрощення програмування завдяки генеративному ШІ.

Як виник термін:

Його автор — Андрей Карпаті, колишній директор із ШІ в Tesla та один із перших інженерів OpenAI. Він використав цей вислів, щоб описати ситуацію, коли створюючи новий застосунок, людина може «забути, що код взагалі існує».

Інші слова року за версією Collins:

  • «Біохакінг» — зміна природних процесів організму для покращення здоров’я та довголіття.
  • «Кланкер» — зневажливий термін для роботів чи систем ШІ, популяризований фанатами «Зоряних війн».
  • «Глейз» — надмірно хвалити або лестити.
  • «Аура-фармінг» — свідоме створення харизматичного образу, популярне серед геймерів і TikTok-зірок.
  • «Бролігархія» — жартівлива назва для власників великих технологічних компаній («тех-братів»).
  • «Генрі» — скорочення від high earner, not rich yet («високий заробіток, ще не багатий»).
  • «Кулкейшн» — відпустка у прохолодному кліматі.
  • «Таскмаскінг» — створення ілюзії продуктивності на роботі.
  • «Мікро-пенсія» — коротка перерва між періодами роботи для занять особистими справами.

Керівник Collins Алекс Бікрофт зазначив, що вибір «вайб-кодингу» символізує нову еру, де ШІ робить програмування доступним для кожного.

«Безшовна інтеграція людської креативності та машинного інтелекту демонструє, як природна мова фундаментально змінює нашу взаємодію з комп’ютерами», — підсумував він.

штучний інтелект

