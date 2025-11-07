«Вайб-кодинг» стал словом года по версии Collins — термин, отражающий эпоху ИИ

Издание Collins Dictionary назвало «вайб-кодинг» (vibe coding) словом года 2025. Это понятие описывает новую практику разработки программного обеспечения, когда искусственный интеллект превращает естественный язык в компьютерный код. Об этом пишет The Guardian.
Лексикографы Collins отметили, что выбор этого слова отражает глубокие изменения в том, как люди взаимодействуют с компьютерами, ведь «вайб-кодинг» символизирует упрощение программирования благодаря генеративному ИИ.
Как появился термин:
Его автор — Андрей Карпати, бывший директор по ИИ в Tesla и один из первых инженеров OpenAI. Он использовал это выражение, чтобы описать ситуацию, когда при создании нового приложения человек может «забыть, что код вообще существует».
Другие слова года по версии Collins:
Руководитель Collins Алекс Бикрофт отметил, что выбор «вайб-кодинга» символизирует новую эру, в которой ИИ делает программирование доступным каждому.
«Бесшовная интеграция человеческой креативности и машинного интеллекта демонстрирует, как естественный язык фундаментально меняет наше взаимодействие с компьютерами», — подытожил он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.