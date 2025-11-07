«Вайб-кодинг» стал словом года по версии Collins — термин, отражающий эпоху ИИ

В списке также «бролигархия», «глейз» и «микро-пенсия», отражающие изменения в технологиях, культуре и стиле жизни.

Издание Collins Dictionary назвало «вайб-кодинг» (vibe coding) словом года 2025. Это понятие описывает новую практику разработки программного обеспечения, когда искусственный интеллект превращает естественный язык в компьютерный код. Об этом пишет The Guardian.

Лексикографы Collins отметили, что выбор этого слова отражает глубокие изменения в том, как люди взаимодействуют с компьютерами, ведь «вайб-кодинг» символизирует упрощение программирования благодаря генеративному ИИ.

Как появился термин:

Его автор — Андрей Карпати, бывший директор по ИИ в Tesla и один из первых инженеров OpenAI. Он использовал это выражение, чтобы описать ситуацию, когда при создании нового приложения человек может «забыть, что код вообще существует».

Другие слова года по версии Collins:

«Биохакинг» — изменение природных процессов организма для улучшения здоровья и долголетия.

«Кланкер» — пренебрежительный термин для роботов или систем ИИ, популяризированный фанатами «Звездных войн».

«Глейз» — чрезмерно хвалить или льстить.

«Аура-фарминг» — сознательное создание харизматичного образа, популярное среди геймеров и звезд TikTok.

«Бролигархия» — шуточное название для владельцев крупных технологических компаний («тех-братьев»).

«Генри» — сокращение от high earner, not rich yet («высокий доход, но еще не богат»).

«Кулкейшн» — отпуск в месте с прохладным климатом.

«Таскмаскинг» — создание иллюзии продуктивности на работе.

«Микро-пенсия» — короткий перерыв между периодами работы для занятия личными делами.

Руководитель Collins Алекс Бикрофт отметил, что выбор «вайб-кодинга» символизирует новую эру, в которой ИИ делает программирование доступным каждому.

«Бесшовная интеграция человеческой креативности и машинного интеллекта демонстрирует, как естественный язык фундаментально меняет наше взаимодействие с компьютерами», — подытожил он.

