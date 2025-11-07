Укренерго може запроваджувати п’ять видів графіків відключень світла – в чому різниця

«Українські розподільні мережі» пояснили відмінності між графіками в період ворожих обстрілів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через ворожі обстріли енергетичних об’єктів по всій Україні НЕК «Укренерго» може запроваджувати п’ять видів графіків відключень, щоб зберегти стабільність об’єднаної енергосистеми (ОЕС) та уникнути системної аварії чи блекауту. В АТ «Українські розподільні мережі» опублікували роз’яснення

«Графіки – це превентивні заходи з обмеження споживання після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Графіки вводяться заради збереження цілістності Об’єднаної енергосистеми України», — зазначили в УРМ.

Види графіків відключень:

ГПВ (графік погодинних відключень електроенергії) : застосовується за вказівкою диспетчера «Укренерго» для балансування системи та зменшення навантаження. Поширюється на промисловість, бізнес і побутових споживачів, але не стосується критичної інфраструктури та споживачів із імпортованою електроенергією. Про введення ГПВ повідомляють заздалегідь.

: застосовується за вказівкою диспетчера «Укренерго» для балансування системи та зменшення навантаження. Поширюється на промисловість, бізнес і побутових споживачів, але не стосується критичної інфраструктури та споживачів із імпортованою електроенергією. Про введення ГПВ повідомляють заздалегідь. ГОП (графік обмеження споживання електричної потужності) : вводиться за вказівкою «Укренерго» для зменшення навантаження на систему. Застосовується виключно до промислових і бізнес-споживачів, не зачіпаючи інших. Сповіщення надаються заздалегідь.

: вводиться за вказівкою «Укренерго» для зменшення навантаження на систему. Застосовується виключно до промислових і бізнес-споживачів, не зачіпаючи інших. Сповіщення надаються заздалегідь. ГАВ (графік аварійних відключень електроенергії) : запроваджується за ризику порушення цілісності енергосистеми або масштабного неконтрольованого знеструмлення. Поширюється на промисловість, бізнес і побутових споживачів. Час на введення — 15 хвилин.

: запроваджується за ризику порушення цілісності енергосистеми або масштабного неконтрольованого знеструмлення. Поширюється на промисловість, бізнес і побутових споживачів. Час на введення — 15 хвилин. ГОЕ (графік обмеження споживання електроенергії) : застосовується для зменшення навантаження на енергосистему, стосується лише промислових і бізнес-споживачів. Сповіщення надаються заздалегідь.

: застосовується для зменшення навантаження на енергосистему, стосується лише промислових і бізнес-споживачів. Сповіщення надаються заздалегідь. СГАВ (спеціальний графік аварійних відключень електроенергії): вводиться в критичних ситуаціях і поширюється на всіх споживачів без винятку. Час на введення — 3 хвилини.

До складу АТ «Українські розподільні мережі» входять державні контрольні пакети акцій шести операторів системи розподілу: АТ «Хмельницькобленерго», АТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», АТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» та АТ «Харківобленерго», а також 25% акцій АТ «Сумиобленерго». Єдиним акціонером і органом управління корпоративними правами держави в АТ «УРМ» є Міністерство енергетики України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.