Укренерго може запроваджувати п’ять видів графіків відключень світла – в чому різниця

08:30, 7 листопада 2025
«Українські розподільні мережі» пояснили відмінності між графіками в період ворожих обстрілів.
Через ворожі обстріли енергетичних об’єктів по всій Україні НЕК «Укренерго» може запроваджувати п’ять видів графіків відключень, щоб зберегти стабільність об’єднаної енергосистеми (ОЕС) та уникнути системної аварії чи блекауту. В АТ «Українські розподільні мережі» опублікували роз’яснення
«Графіки – це превентивні заходи з обмеження споживання після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Графіки вводяться заради збереження цілістності Об’єднаної енергосистеми України», — зазначили в УРМ.
Види графіків відключень:
-
ГПВ (графік погодинних відключень електроенергії): застосовується за вказівкою диспетчера «Укренерго» для балансування системи та зменшення навантаження. Поширюється на промисловість, бізнес і побутових споживачів, але не стосується критичної інфраструктури та споживачів із імпортованою електроенергією. Про введення ГПВ повідомляють заздалегідь.
-
ГОП (графік обмеження споживання електричної потужності): вводиться за вказівкою «Укренерго» для зменшення навантаження на систему. Застосовується виключно до промислових і бізнес-споживачів, не зачіпаючи інших. Сповіщення надаються заздалегідь.
-
ГАВ (графік аварійних відключень електроенергії): запроваджується за ризику порушення цілісності енергосистеми або масштабного неконтрольованого знеструмлення. Поширюється на промисловість, бізнес і побутових споживачів. Час на введення — 15 хвилин.
-
ГОЕ (графік обмеження споживання електроенергії): застосовується для зменшення навантаження на енергосистему, стосується лише промислових і бізнес-споживачів. Сповіщення надаються заздалегідь.
-
СГАВ (спеціальний графік аварійних відключень електроенергії): вводиться в критичних ситуаціях і поширюється на всіх споживачів без винятку. Час на введення — 3 хвилини.
До складу АТ «Українські розподільні мережі» входять державні контрольні пакети акцій шести операторів системи розподілу: АТ «Хмельницькобленерго», АТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», АТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» та АТ «Харківобленерго», а також 25% акцій АТ «Сумиобленерго». Єдиним акціонером і органом управління корпоративними правами держави в АТ «УРМ» є Міністерство енергетики України.
