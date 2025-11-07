Укрэнерго может ввести пять видов графиков отключений света – в чем разница

«Украинские распределительные сети» объяснили различия между графиками в период вражеских обстрелов.

Из-за вражеских обстрелов энергетических объектов по всей Украине НЭК «Укрэнерго» может вводить пять видов графиков отключений, чтобы сохранить стабильность объединенной энергосистемы (ОЭС) и избежать системной аварии или блэкаута. В АО «Украинские распределительные сети» опубликовали разъяснение

«Графики — это превентивные меры по ограничению потребления после вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. Графики вводятся ради сохранения целостности Объединенной энергосистемы Украины», — отметили в УРС.

Виды графиков отключений:

ГПВ (график почасовых отключений электроэнергии): применяется по указанию диспетчера «Укрэнерго» для балансировки системы и уменьшения нагрузки. Распространяется на промышленность, бизнес и бытовых потребителей, но не касается критической инфраструктуры и потребителей с импортируемой электроэнергией. О введении ГПВ сообщают заранее.

ГОП (график ограничения потребления электрической мощности): вводится по указанию «Укрэнерго» для уменьшения нагрузки на систему. Применяется исключительно к промышленным и бизнес-потребителям, не затрагивая других. Уведомления предоставляются заранее.

ГАВ (график аварийных отключений электроэнергии): вводится при риске нарушения целостности энергосистемы или масштабного неконтролируемого обесточивания. Распространяется на промышленность, бизнес и бытовых потребителей. Время введения — 15 минут.

ГОЭ (график ограничения потребления электроэнергии): применяется для уменьшения нагрузки на энергосистему, касается только промышленных и бизнес-потребителей. Уведомления предоставляются заранее.

СГАВ (специальный график аварийных отключений электроэнергии): вводится в критических ситуациях и распространяется на всех потребителей без исключения. Время на введение — 3 минуты.

В состав АО «Украинские распределительные сети» входят государственные контрольные пакеты акций шести операторов системы распределения: АО «Хмельницкоблэнерго», АО «Николаевоблэнерго», ПАО «Запорожьеоблэнерго», АО «Тернопольоблэнерго», ПАО «Черкассыоблэнерго» и АО «Харьковоблэнерго», а также 25% акций АО «Сумыоблэнерго». Единственным акционером и органом управления корпоративными правами государства в АО «УРМ» является Министерство энергетики Украины.

