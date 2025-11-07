Практика судів
  1. В Україні

Графік відключення світла 7 листопада – що кажуть в Укренерго

09:02, 7 листопада 2025
7 листопада в Україні запровадять обмеження споживання електроенергії з 08:00 до 21:00.
Графік відключення світла 7 листопада – що кажуть в Укренерго
Фото: ДТЕК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено застосовуватимуться заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго».

Причиною введення обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Графік застосування обмежень:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ:

▪️ з 08:00 до 21:00 — обсягом від 0.5 до 1.5 черги

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ:

▪️ з 08:00 до 22:00 — для промислових споживачів

Водночас «Укренерго» попереджає, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна відключення світла Укренерго графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва