Графік відключення світла 7 листопада – що кажуть в Укренерго

7 листопада в Україні запровадять обмеження споживання електроенергії з 08:00 до 21:00.

У п’ятницю, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено застосовуватимуться заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго».

Причиною введення обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Графік застосування обмежень:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ:

▪️ з 08:00 до 21:00 — обсягом від 0.5 до 1.5 черги

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ:

▪️ з 08:00 до 22:00 — для промислових споживачів

Водночас «Укренерго» попереджає, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

