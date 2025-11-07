График отключения света 7 ноября — что говорят в «Укренерго»

7 ноября в Украине введут ограничения потребления электроэнергии с 08:00 до 21:00.

Фото: ДТЭК

В пятницу, 7 ноября, в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Укренерго».

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

График применения ограничений:

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ:

▪️ с 08:00 до 21:00 — объемом от 0.5 до 1.5 очереди

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ:

▪️ с 08:00 до 22:00 — для промышленных потребителей

При этом «Укренерго» предупреждает, что время и объем применения ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

