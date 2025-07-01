Украина получила $500 млн от МВФ на покрытие приоритетных бюджетных потребностей — Денис Шмыгаль

500 миллионов долларов Украина получила в рамках 9-го транша от МВФ.

Фото: kmu.gov.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 30 июня Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF).

1 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила девятый транш $500 млн от Международного валютного фонда на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.

«Это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF. В настоящее время в рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 миллиарда долларов», — заявил Шмыгаль.

Он поблагодарил МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой страна сохраняет устойчивость.

Также мы писали, что Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца июля отменить автоматическое закрытие дел из-за истечения сроков расследования.

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