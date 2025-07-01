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Украина получит транш в $500 млн — в МВФ утвердили восьмой пересмотр программы EFF

08:12, 1 июля 2025
В ближайшее время Украина получит очередной девятый транш программы EFF в размере около 500 млн долларов.
Украина получит транш в $500 млн — в МВФ утвердили восьмой пересмотр программы EFF
Фото: ukr.radio
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В понедельник, 30 июня, Министерство финансов Украины сообщило, что Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF).

«В результате успешного пересмотра в ближайшее время Украина получит очередной девятый транш программы EFF в размере около 500 млн долларов США», — заявили в Минфине.

Отмечается, что в МВФ отметили прогресс украинской стороны в выполнении условий программы EFF по состоянию на конец марта 2025 года. Украинская экономика сохраняет устойчивость, а показатели выполнения программы EFF остаются высокими, несмотря на условия полномасштабной войны. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели на конец марта были достигнуты. Украина выполнила два структурных ориентира:

  • В парламент поданы законодательные изменения для внедрения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ.
  • Опубликован отчет по результатам внешнего аудита НАБУ.

«По результатам успешного пересмотра Украина получит транш объемом около 500 млн долларов США уже в ближайшее время. Таким образом, общая сумма выплат по программе EFF составит 10,6 млрд долларов США. Благодарен команде Фонда за продуктивную работу», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат отметила, что полномасштабная война обусловила необходимость внесения изменений в госбюджет на 2025 год. Восстановление фискальной устойчивости и покрытие приоритетных расходов в среднесрочной перспективе потребует дальнейших решительных усилий по реализации Национальной стратегии доходов. Это предусматривает модернизацию налоговой и таможенной служб, снижение уклонения от уплаты налогов и гармонизацию законодательства со стандартами ЕС. Эти реформы, вместе с совершенствованием системы управления публичными инвестициями, среднесрочного бюджетного планирования и управления фискальными рисками, являются критически важными для обеспечения экономического роста и привлечения инвестиций.

Правительство остается приверженным проведению реформ и реализации политики с целью поддержания макроэкономической стабильности и достижения лучших экономических результатов, даже в условиях полномасштабной войны. Структурные реформы охватывают государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

В Минфине напомнили, что в Государственный бюджет Украины уже поступило восемь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 10,1 млрд долларов США из запланированных 15,5 млрд долларов США на период 2023–2027 годов.

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Минфин МВФ

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