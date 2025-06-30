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Львовская ОВА согласовывала выезд мужчин по письмам с подписью Александра III — СМИ

21:38, 30 июня 2025
Директором общественной организации, вероятно, указали первое попавшееся распространенное имя в Украине.
Львовская ОВА согласовывала выезд мужчин по письмам с подписью Александра III — СМИ
Фото: loda.gov.ua
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Львовская ОВА согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации, а документы подписывались именем российского императора Александра III, пишет NGL Media.

Как отмечает издание, в ноябре 2022 года тогдашний внештатный советник главы ЛОВА Алексей Шевчук вместе с жителем Днепра Артемом Лущаном выехали на автомобиле к границе с Польшей.

Согласно расследованию, за несколько дней до поездки 25-летний Лущан получил разрешение на выезд от общественной организации «Гуманитарная надежда нации». Документ был подписан главой ЛОВА, после чего мужчину внесли в систему «Шлях» как водителя-волонтера для перевозки гуманитарного груза.

Оба пересекли границу, однако через три дня Шевчук вернулся в Украину, а Лущан — нет. Судя по его профилям в соцсетях, он до сих пор живет за границей.

«Гуманитарная надежда нации» называет себя то общественной организацией, то «украинско-французской группой», о которой нет никаких данных ни в украинских, ни во французских реестрах.

При этом официальный запрос в ЛОВА организация оформила, используя логотип российского «Газпромбанка» и подпись российского императора конца XIX века Александра III.

Директором организации, вероятно, указали первое попавшееся распространенное имя — Александр Николенко. В Украине проживает около 500 человек с таким именем и фамилией.

Всего осенью 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от «Гуманитарной надежды нации». Приказы, которыми с подписью главы ЛОВА Максима Козицкого утверждали выезд за границу, принимались либо в тот же день, либо на следующий. Выезд разрешили восьми мужчинам.

Источник документа: ngl.media

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Львов

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