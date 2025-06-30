Владимир Зеленский подписал указ о синхронизации с 13-м и 14-м пакетами санкций ЕС

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других санкций.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 29 июня «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым поддержано соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 27 июня № 628-р. Указ №445/2025 обнародован на официальном сайте Главы государства.

«Это решение о синхронизации санкций Европейского Союза — 13-й, 14-й пакеты и пакет «Иран», — сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

В тексте решения СНБО сказано:

«Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к:

физическим лицам согласно приложению 1 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 27 июня 2025 года № 628-р;

юридическим лицам согласно приложению 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 27 июня 2025 года № 628-р…

Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций».

Следует отметить, что тексты приложений на сайте Главы государства пока не опубликованы.

Также Зеленский подписал указы №443/2025 и №442/2025 о решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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