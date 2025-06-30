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Работодателей, которые травят сотрудников, ждут проверки и штрафы до 3400 грн — Зеленский подписал закон

21:04, 30 июня 2025
В Украине отменили запрет на проведение проверок и наложение штрафов на работодателей в случае моббинга в отношении работников.
Работодателей, которые травят сотрудников, ждут проверки и штрафы до 3400 грн — Зеленский подписал закон
Фото: dp.dsp.gov.ua
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Работодателей начнут проверять за совершение травли по отношению к сотрудникам. Во время действия военного положения действовал соответствующий запрет, однако 15 апреля Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект №11044, которым этот запрет был отменен. 30 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 декабря 2022 года вступил в силу закон о внесении изменений в КУоАП, согласно которому совершение моббинга (травли) работника влечет наложение штрафа на граждан от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов, а также наложение штрафа на физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд, должностных лиц – от 1700 грн до 3400 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Проект 11044 был разработан, в частности, в связи с ростом количества обращений по поводу совершения моббинга в Государственную службу по вопросам труда. Как объясняет автор законопроекта, народный депутат Юлия Гришина, она неоднократно подчеркивала необходимость разблокирования проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по заявлению работника или профсоюза по вопросам совершения моббинга во время действия правового режима военного положения.

Моббинг заключается в нарушении прав человека непосредственно в трудовых отношениях, которое проявляется через психологическое, экономическое давление с целью унижения человека, доведения его до увольнения и т.д.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета Галина Третьякова, также сообщила о сотнях поданных жалоб на моббинг на рабочем месте.

Таким образом, принятым законом ч. 1 статьи 16 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года № 2136-IX изложена в следующей редакции.

В период действия военного положения Госслужба труда и ее территориальные органы могут осуществлять по заявлению работника или профсоюза внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде юридическими лицами независимо от формы собственности, вида деятельности, хозяйствования и физическими лицами, использующими наемный труд, в части соблюдения требований этого Закона, а также по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга (травли) и законности прекращения трудовых договоров.

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) по вопросам совершения моббинга (травли) не могут проводиться одновременно с внеплановыми мероприятиями государственного надзора (контроля) по любым другим вопросам.

 

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закон Владимир Зеленский

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