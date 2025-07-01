В Киеве будут судить мужчину, который слив остатки бетона в лесопарковом хозяйстве «Конча-Заспа»

Мужчина слил остатки бетонной смеси в лесопарковой зоне на землю.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении водителя бетономешалки, который слил остатки бетонной смеси в лесопарковой зоне на грунт. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«Таким образом мужчина загрязнил землю на территории коммунального предприятия «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа», которое входит в Национальный природный парк «Голосеевский», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате указанных противоправных действий причинен ущерб в размере 86 тыс. грн, что установлено специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Действия мужчины квалифицированы как умышленное повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме.

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