МИД запустил автоматизированную процедуру подачи документов для украинцев за границей

Консульские услуги для украинцев стали цифровыми в 40 странах.

Фото: Andrij Sybiha

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Министерство иностранных дел Украины 1 июля запустило пилотный проект в 40 дипломатических учреждениях по всему миру, который предусматривает автоматизированную процедуру подачи документов для совершения нотариальных действий. Теперь украинцы за границей могут подавать заявления на нотариальные действия онлайн через систему «е-Консул», сообщил министр иностранных дел Андрей Сыбига.

Ранее оформление нотариальных документов, например доверенностей, требовало нескольких личных визитов в консульство. Гражданам приходилось подавать бумажные документы, собственноручно писать заявления, согласовывать текст доверенности, оплачивать консульский сбор в банке или на почте, а затем ждать изготовления документа. Часто из-за отсутствия нужных документов или неуверенности в формулировках приходилось возвращаться в дипучреждение повторно, что отнимало время и средства.

Новая система позволяет оформлять документы дистанционно, посещая консульство только для подписания готового документа. Процедура работает следующим образом:

Гражданин подает заявление через «е-Консул», загружая необходимые документы и образец доверенности. Система проверяет данные, формирует нотариальный документ и отправляет уведомление о его готовности. Заявитель записывается в электронную очередь, приходит в консульство для подписи и получает документ.

Услуга уже доступна в посольствах и консульствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, Китае (включая генконсульства в Гуанчжоу и Шанхае), Конго, Корее, Кот-д’Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, а также в генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

По словам Сыбиги, цифровая система сэкономит время и средства украинцев, снизит нагрузку на консульских работников и станет еще одним шагом к современному европейскому сервису. После оценки пилотного проекта МИД планирует расширить его на все дипломатические учреждения.

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