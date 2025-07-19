Трамп підписав перший в історії США закон про криптовалюту

Президент США Дональд Трамп підписав федеральний закон Genius Act, який регулює ринок стейблкоїнів, забезпечених доларом.

Джерело фото: Win McNamee/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп підписав перший у країні федеральний закон, що регулює обіг стейблкоїнів — криптоактивів, забезпечених доларом. Закон відкриває шлях до легалізації цифрових доларів і створює нові правила для криптоіндустрії у США. Документ під назвою Genius Act («Закон про геніальність») глава держави назвав «гігантським кроком до закріплення американського домінування в глобальних фінансах і криптотехнологіях». Про це пише Вloomberg.

«Закон створює чітку й просту регуляторну структуру, яка розкриє потенціал стейблкоїнів, забезпечених доларом. Це, можливо, найбільша фінтех-революція з моменту появи самого інтернету», — заявив Трамп під час церемонії підписання у Білому домі.

Новий закон встановлює вимоги до емітентів стейблкоїнів — компанії мають забезпечити резерви у формі короткострокових казначейських облігацій або інших активів, що контролюються державними регуляторами. За словами представників Мінфіну США, документ має підвищити впевненість інвесторів, сприяти інноваціям і посилити глобальну позицію долара.

«Це закріплює статус долара як світової резервної валюти. Втрата цієї ролі — як програш світової війни», — підкреслив Трамп.

Законодавство стало ключовою частиною «Тижня криптовалют», який Трамп оголосив раніше. Документ пройшов Палату представників із широкою двопартійною підтримкою. Попри опір з боку частини республіканців, що вимагали заборонити Федеральному резерву створювати власну цифрову валюту, законопроєкт було ухвалено після політичних домовленостей.

Також Трамп також призначив венчурного капіталіста Девіда Сакса з Craft Ventures LL першим радником Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют.

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