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Олена Шуляк заперечила, що житлова реформа позбавить військових права на житло

13:05, 19 липня 2025
Олена Шуляк запевнила, що житлова реформа не скасовує гарантій для військових, а навпаки — запроваджує прозорі механізми отримання житла у власність, на період служби або через фінансові програми.
Олена Шуляк заперечила, що житлова реформа позбавить військових права на житло
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Військові не втратять права на житло після ухвалення житлової реформи — навпаки, з’являться чіткі й прозорі механізми забезпечення. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк у коментарі ЗМІ.

За її словами, законопроєкт 12377, ухвалений у першому читанні, передбачає перехід до сучасної житлової політики з акцентом на прозорість і доступність. Він не скасовує спеціальні гарантії для військових — навпаки, дає змогу отримувати житло у власність, у тимчасове користування як службове або через фінансово-кредитні механізми.

«Жодних норм про примусове виселення після завершення служби в законі немає. Питання житлових прав військових залишаються у сфері дії окремого закону, який і надалі регулюватиме ці гарантії», – наголосила Шуляк і зазначила що до другого читання документ буде доопрацьований з урахуванням пропозицій силових структур — саме для того, щоб врахувати всі особливості служби військових, поліції та рятувальників.

Що змінюється:

  • Законопроєкт замінює Житловий кодекс 1983 року, який, попри міфи, не давав права на безоплатне житло у власність.
  • Запроваджуються чіткі механізми для отримання житла:

–  у власність — через окрему державну програму для категорій, які мають на це право за чинним законодавством;

–  у тимчасове користування — як службове житло на період служби;

–  через фінансово-кредитні механізми — у тому числі іпотеку, оренду з правом викупу, соціальні програми.

«Наша мета — забезпечити доступ до житла не лише через пільги, а через зрозумілі й адресні інструменти. Головне, щоб ці механізми працювали без корупції», – акцентувала Олена Шуляк.

Хто ще зможе отримати житло:

Програми соціальної оренди та оренди з викупом будуть доступні не тільки для військових, а й для внутрішньо переміщених осіб, молодих родин, багатодітних та малозабезпечених. Основним критерієм стане дохід, а не формальний статус.

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