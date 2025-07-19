Шуляк: З близько 1,5 млн договорів оренди житла понад 90% — неофіційні

Голова парламентського комітету Олена Шуляк заявила, що без зниження податкового навантаження на орендодавців вивести ринок з тіні буде неможливо.

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В Україні щороку укладається близько 1,5 млн договорів оренди житла, з яких понад 90% — неофіційні. Така ситуація не лише позбавляє бюджет надходжень, але й гальмує впровадження повноцінної житлової реформи. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк під час зустрічі з Українською Радою бізнесу.

За її словами, ухвалення законопроєкту 12377 — це лише перший крок. Успішна реалізація реформи потребує змін до десятків законів, зокрема щодо соціального житла, управління житловим фондом та ринку оренди.

Водночас Шуляк підкреслила, що надмірне державне втручання шкодить, навівши приклад Аргентини, де жорстке регулювання спричинило дефіцит житла та зростання цін.

«Там запровадили обмеження: мінімальний термін договору – три роки, заборона валютних розрахунків, фіксація вартості оренди. У результаті – кількість доступних квартир у столиці зменшилася вдвічі, кожна сьома стояла порожня, а ціни злетіли настільки, що дешевше стало жити в готелі», – пояснила Шуляк. І додала: лише після скасування обмежень ринок почав повертатися до нормальної роботи.

Натомість Україна має йти шляхом стимулювання добровільної легалізації оренди. Зокрема, зменшення податкового навантаження на орендодавців — один із ключових кроків. Зараз сукупне оподаткування становить 23% (ПДФО + військовий збір), і це не стримує детінізацію.

«Повинна бути певна фіксована ставка. Раніше звучала цифра у 5%, але про 5% ми точно не домовимось. Але хоча б 5% плюс військовий збір, тоді вже можна буде говорити предметно», — зазначила Шуляк.

Також обговорюється ідея оподаткування цифрових платформ, таких як Booking чи Airbnb, що сприятиме легалізації частини ринку.

На законодавчому рівні, пояснила Олена Шуляк, вже є чіткий план дій щодо соціальної оренди в контексті житлової реформи і невідʼємно повʼязаної з нею детінізацією ринку оренди. Насамперед, це:

ухвалення законопроєкту 12377;

підготовка законопроєкту про соціальне житло;

розробка законопроєкту щодо управління житловим фондом;

пакет змін для ринку оренди.

Однак, резюмувала народна депутатка, без зміни системи оподаткування ефективної соціальної оренди не буде.

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