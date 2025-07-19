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Суд у Києві виніс вирок жінці, яка експлуатувала власну доньку для виготовлення забороненого контенту

13:41, 19 липня 2025
Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі, такий самий термін отримав і її спільник.
Суд у Києві виніс вирок жінці, яка експлуатувала власну доньку для виготовлення забороненого контенту
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Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину мешканки Києва, яка протягом двох років експлуатувала власну малолітньою доньку з метою створення забороненого відеоконтенту та подальшого його продажу. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі. Такий самий термін отримав і її спільник, а також конфіскацію всього майна — чоловік, якому вона передавала дитину для сексуальної експлуатації в обмін на гроші. Обох також зобов’язали виплатити постраждалій по 300 тисяч гривень моральної шкоди. 

Слідство встановило, що з 2019 по 2021 рік жінка знімала на телефон сексуальне насильство над 5-річною донькою, а потім продавала відео в інтернеті. Пізніше вона познайомилася з чоловіком і добровільно передала йому дитину, сприяючи її зґвалтуванню.

Жінці та її спільнику інкриміновано одразу кілька тяжких статей Кримінального кодексу України.

Постраждалу дівчинку вилучено з небезпечного середовища, а мати офіційно позбавлено батьківських прав.

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Київ вирок офіс генерального прокурора

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