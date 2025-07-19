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У Києві знайшли жінку, яка вигукувала гасла на підтримку РФ в метро: справу передано СБУ

12:29, 19 липня 2025
У поліції вказали, що далі із дівчиною спілкуватимуться працівники СБУ.
У Києві знайшли жінку, яка вигукувала гасла на підтримку РФ в метро: справу передано СБУ
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Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 25-річну мешканку Києва, яка у вагоні червоної гілки столичного метро вигукувала гасла на підтримку держави-агресора.

Як повідомили в поліції, відео інциденту з’явилося в соцмережах. Після того, як правоохоронці встановили особу жінки, вона заявила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає.

На дівчину складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Санкція цієї статті передбачає штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Надалі з жінкою проводитимуть роботу співробітники Служби безпеки України.

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СБУ поліція затримання метро

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