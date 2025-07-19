Прокуратура закрила понад 6,7 тисяч кримінальних справ проти бізнесу — Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про завершення чергового етапу аудиту кримінальних проваджень щодо підприємців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні завершився ще один етап системного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, з понад 20 тисяч справ:

6752 кримінальні провадження закрито, що становить понад 30% від загальної кількості;

164 справи скеровано до суду;

у 821 провадженні призначено експертизи;

в 144 справах особам повідомлено про підозру.

«Коли для підозр є підстави — ми діємо», — наголосив очільник Офісу Генпрокурора.

Щодо майна:

211 одиниць майна вже повернуто законним власникам;

2538 експертиз призначено стосовно вилученого майна;

у 1894 провадженнях рішення щодо речових доказів буде ухвалено після завершення експертиз.

Кравченко підкреслив, що йдеться не лише про статистику, а про системну роботу над відновленням правового порядку та справедливості. Аудит триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.