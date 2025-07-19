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Прокуратура закрила понад 6,7 тисяч кримінальних справ проти бізнесу — Кравченко

14:54, 19 липня 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про завершення чергового етапу аудиту кримінальних проваджень щодо підприємців.
Прокуратура закрила понад 6,7 тисяч кримінальних справ проти бізнесу — Кравченко
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В Україні завершився ще один етап системного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, з понад 20 тисяч справ:

  • 6752 кримінальні провадження закрито, що становить понад 30% від загальної кількості;
  • 164 справи скеровано до суду;
  • у 821 провадженні призначено експертизи;
  • в 144 справах особам повідомлено про підозру.

«Коли для підозр є підстави — ми діємо», — наголосив очільник Офісу Генпрокурора.

Щодо майна:

  • 211 одиниць майна вже повернуто законним власникам;
  • 2538 експертиз призначено стосовно вилученого майна;
  • у 1894 провадженнях рішення щодо речових доказів буде ухвалено після завершення експертиз.

Кравченко підкреслив, що йдеться не лише про статистику, а про системну роботу над відновленням правового порядку та справедливості. Аудит триває.

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бізнес офіс генерального прокурора

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