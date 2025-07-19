Прокуратура закрила понад 6,7 тисяч кримінальних справ проти бізнесу — Кравченко

В Україні завершився ще один етап системного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, з понад 20 тисяч справ:
«Коли для підозр є підстави — ми діємо», — наголосив очільник Офісу Генпрокурора.
Щодо майна:
Кравченко підкреслив, що йдеться не лише про статистику, а про системну роботу над відновленням правового порядку та справедливості. Аудит триває.
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