У Великій Британії юриста відсторонили від професії за незаконне використання конфіденційних даних клієнтів

Колишній працівник юридичної фірми переслав службову інформацію на особисту пошту й використовував її на новому місці роботи.

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У Великій Британії юриста Патріка Магінна позбавили права працювати в юридичних фірмах, підконтрольних регулятору Solicitors Regulation Authority (SRA), через грубе порушення професійної етики. Про це повідомляє Law Gazette.

Магінн протягом п’яти місяців працював у компанії Bond Turner, яка спеціалізується на справах щодо непридатного для проживання житла. Напередодні переходу до іншої фірми — McDermott Smith — він надіслав на власну електронну пошту 50 листів із конфіденційною інформацією, зокрема шаблонами документів, внутрішніми інструкціями та персональними даними клієнтів.

Після переходу на нову роботу Магінн переслав частину цих матеріалів уже на робочу пошту McDermott Smith і продовжив їх використовувати.

Як заявив британський юридичний регулятор, Магінн проявив брак доброчесності та серйозну помилку в судженнях, не усвідомивши свій обов’язок щодо збереження клієнтської конфіденційності.

«Дії Магінна не були просто наївними чи нерозсудливими — вони демонструють серйозне відхилення від високих етичних стандартів, яких мають дотримуватися всі працівники юридичних фірм», — йдеться у повідомленні SRA.

Йому заборонено працювати в жодній юридичній установі без спеціального дозволу регулятора, а також наказано сплатити 600 фунтів стерлінгів витрат.

Крім того, раніше суд визнав Магінна винним у неповазі до суду після подання з боку компанії Bond Turner. Його засудили до чотирьох місяців позбавлення волі умовно — за умови, що він не використовуватиме незаконно отримані матеріали.

Фірма McDermott Smith, куди Магінн перейшов із незаконно отриманою інформацією, припинила роботу торік, маючи борг близько 37,5 млн фунтів, переважно перед компаніями, що фінансували судові процеси.

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