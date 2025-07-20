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Чиновник Одесского горсовета погорел на взятке в $2700 за разрешение на торговлю

13:06, 20 июля 2025
Главный инженер потребовал взятку от предпринимателя за установку торговых сооружений на побережье.
Чиновник Одесского горсовета погорел на взятке в $2700 за разрешение на торговлю
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Правоохранители задержали должностное лицо одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета, которое требовало 2700 долларов за разрешение на торговлю. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Установлено, что к главному инженеру коммунального предприятия обратилась предпринимательница с вопросом о получении разрешения на установку временных торговых сооружений на побережье.

В ответ чиновник отметил, что для положительного решения вопроса необходимо уплатить взятку в размере 2700 долларов. В противном случае установка торговых объектов невозможна.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, и противоправные действия должностного лица были задокументированы.

Задержали злоумышленника сразу после получения всей оговоренной суммы. Деньги в качестве вещественных доказательств изъяты полицией.

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За получение неправомерной выгоды ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 242 240 гривен.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

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взятка Одесса

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