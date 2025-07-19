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Мінсоцполітики проведе аудит усіх соціальних виплат — Юлія Свириденко

15:48, 19 липня 2025
Новий міністр соціальної політики Денис Улютін має перевірити систему виплат і забезпечити її ефективність для тих, хто справді потребує допомоги.
Мінсоцполітики проведе аудит усіх соціальних виплат — Юлія Свириденко
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Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності першочергово має провести аудит соціальних виплат. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи призначення головою Мінсоцполітики колишнього заступника міністра фінансів Дениса Улютіна, передає Суспільне.

«На цій посаді починає роботу колишній заступник міністра фінансів, бо для нас дуже важливо провести аудит, розібратись з усіма соціальними виплатами, і зробити так, щоб ця система дійсно працювала для тих, хто потребує цієї допомоги», – сказала Свириденко.

Вона також пояснила приєднання Міністерство національної єдності до Міністерства соціальної політики у новому уряді.

«Більшість з нас розуміє, що питання єдності – це і є соціальна політика. Як і міністерство ветеранів. Водночас під час війни ветерани повинні бути пріоритетом, і тому потрібне окреме міністерство ветеранів. А міністерство єдності органічно буде доєднано до міністерства соціальної політики», – вважає Свириденко.

Раніше Юлія Свириденко провела перше засідання оновленого Кабміну та закликала міністрів підготувати плани.

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уряд Кабінет Міністрів України Мінсоцполітики

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