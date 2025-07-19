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На Днепропетровщине подросток «заминировал» школу, потому что ему пообещали оплатить Telegram Premium на год

22:29, 19 июля 2025
По данным СБУ, злоумышленник вышел на подростка через Telegram — в группе, посвященной компьютерным играм.
На Днепропетровщине подросток «заминировал» школу, потому что ему пообещали оплатить Telegram Premium на год
Источник фото: Униан
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Служба безопасности Украины установила личность подростка, который в мае этого года анонимно сообщил в полицию о якобы минировании школы. Как выяснили оперативники, речь идет о лицеисте из Луганской области, который выполнил фейковое сообщение по указанию представителя российских спецслужб.

По данным СБУ, злоумышленник вышел на подростка через Telegram — в группе, посвященной компьютерным играм. В обмен на сообщение о «минировании» любого учебного заведения в Украине парню пообещали годовую подписку на Telegram Premium.

Юноша решил «заминировать» школу во временно оккупированной Попасной, а после выполнения задания его просто заблокировали.

ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщило о выявленном факте в ювенальную полицию Днепропетровщины. Та, в свою очередь, привлекла к административной ответственности мать несовершеннолетнего правонарушителя за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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СБУ

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