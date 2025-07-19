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У Франківську чоловік вимагав в суді 20 тисяч грн моральної компенсації за листування з управлінням транспорту

23:00, 19 липня 2025
Чоловік оскаржував штраф у розмірі 340 гривень, накладений за стоянку на тротуарі.
У Франківську чоловік вимагав в суді 20 тисяч грн моральної компенсації за листування з управлінням транспорту
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Івано-Франківський міський суд відхилив позов водія, який вимагав скасувати постанову про адміністративне стягнення за порушення правил паркування. Чоловік оскаржував штраф у розмірі 340 гривень, накладений за стоянку на тротуарі.

Позивач стверджував, що паркував свій автомобіль Hyundai Santa Fe згідно Правил дорожнього руху — тобто на краю тротуару з достатнім проходом для пішоходів та вимагав компенсацію моральної шкоди у 20 тисяч гривень.

Позивач зазначав, що дії відповідача викликали у нього психічне напруження у зв’язку з письмовими зверненнями до відповідача тощо. Внаслідок чого йому завдано моральної (немайнової) шкоди, яка виразилась у таких критеріях, як психічне напруження, душевні та психологічні переживання і страждання, яких він зазнав внаслідок порушення його прав відповідачем, а також викликали у нього негативні емоції через порушення його права як людини з боку суб’єкта владних повноважень.

Проте, за висновками суду, стоянка була здійснена в зоні, де не було відповідних дорожніх знаків із табличками, які б дозволяли там паркування і автомобіль був розміщений з порушенням ПДР.

Суд визнав дії інспектора з паркування правомірними та постановив, що штраф призначено у межах чинного законодавства. Також суд вказав, що оскільки адміністративний позов задоволенню не підлягає, відсутні підстави для відшкодування з відповідача на користь позивача моральної шкоди та судових витрат.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Справа № 344/11482/25 (провадження № 2-а/344/111/25).

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