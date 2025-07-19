Денис Шмигаль подтвердил, что Австралия передала Украине первую партию танков Abrams

Большинство из 49 обещанных машин уже на вооружении ВСУ, остальные поступят в ближайшие месяцы.

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Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что большинство из переданных 49 танков уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины. Последняя партия поступит в течение следующих месяцев.

«Это существенное усиление стало частью пакета помощи на сумму 245 миллионов долларов, который входит в общий объем поддержки в размере 1,5 миллиарда долларов, предоставленной Австралией с начала полномасштабной войны.

Благодарим Правительство Австралии за твердую поддержку и решимость стоять плечом к плечу с Украиной в это непростое время», — подчеркнул Шмыгаль.

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