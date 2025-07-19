Яблоки нового урожая почти втрое дороже, чем в прошлом году — аналитики

В Украине стартовал сбор яблок нового урожая, но цены почти втрое выше прошлогодних.

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В Украине стартовал сезон реализации яблок нового урожая, и стартовые цены существенно превышают прошлогодние. По данным аналитиков проекта EastFruit, на этой неделе садоводы начали сбор ранних сортов практически в те же сроки, что и год назад, однако цены значительно выросли.

В настоящее время закупочные цены на яблоки нового урожая колеблются в пределах 60–70 грн/кг, что почти втрое дороже, чем на старте прошлого сезона.

Участники рынка отмечают, что выход на рынок местного яблока уже сказался на продажах импортной продукции — спрос на зарубежные фрукты снижается. В то же время украинские трейдеры не спешат снижать цены, аргументируя это тем, что на прилавках по-прежнему преобладают импортные яблоки, а общий спрос остается низким — потребители чаще выбирают сезонные ягоды и фрукты.

Более массовый выход на рынок украинских яблок ожидается с начала следующей недели, а с увеличением предложения садоводы прогнозируют постепенное снижение цен.

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