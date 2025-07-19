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Пільга на ввезення електромобілів діє лише до кінця цього року — Данило Гетманцев

17:00, 19 липня 2025
Без сплати за мито можна буде ввезти електрокари до 31 грудня 2025 року.
Пільга на ввезення електромобілів діє лише до кінця цього року — Данило Гетманцев
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Пільговий режим звільнення від ПДВ на ввезення електромобілів в Україну завершиться 31 грудня 2025 року і більше не продовжуватиметься. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення — придбавайте до кінця року», — зазначив він.

Водночас Гетманцев розкритикував спроби деяких імпортерів добитися продовження пільги, назвавши таку ініціативу «шкідливою» в умовах воєнного стану.

«Майте порядність у країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів», — додав народний депутат.

За його словами, бізнес має зосередитися на конкуренції якістю та маркетингом, а не на лобіюванні податкових змін.

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