Пільга на ввезення електромобілів діє лише до кінця цього року — Данило Гетманцев

Пільговий режим звільнення від ПДВ на ввезення електромобілів в Україну завершиться 31 грудня 2025 року і більше не продовжуватиметься. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення — придбавайте до кінця року», — зазначив він.
Водночас Гетманцев розкритикував спроби деяких імпортерів добитися продовження пільги, назвавши таку ініціативу «шкідливою» в умовах воєнного стану.
«Майте порядність у країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів», — додав народний депутат.
За його словами, бізнес має зосередитися на конкуренції якістю та маркетингом, а не на лобіюванні податкових змін.
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