У Бериславі на Херсонщині жінка загинула внаслідок підриву на міні — ОВА

Жінка отримала травми, несумісні з життям, а влада закликає мешканців уникати небезпечних територій через мінну загрозу.

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У Бериславі Херсонської області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинула місцева мешканка. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, трагедія сталася ввечері 18 липня. Внаслідок детонації міни смертельні поранення отримала жінка 1960 року народження.

«Щирі співчуття рідним та близьким загиблої», — зазначив очільник ОВА.

У Херсонській ОВА вкотре закликають мешканців бути обережними та не наближатися до потенційно небезпечних ділянок.

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