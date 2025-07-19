В Канаде мужчина угнал пассажирский самолет — полиция расценивает его действия как теракт

Мужчина угрожал пилоту ножом, самостоятельно пролетел почти 65 километров и приземлился в Ванкувере.

Фото: CTV News

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В Канаде задержали 39-летнего Шахира Кассима, который в одиночку угнал небольшой пассажирский самолет и пролетел почти 65 километров, прежде чем посадить его в аэропорту Ванкувера. Полиция квалифицирует его действия как террористический акт. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в аэропорту города Виктория, провинция Британская Колумбия. По данным Королевской канадской конной полиции, мужчина забронировал воздушную экскурсию, но на этапе подготовки к полету пригрозил пилоту ножом и захватил управление самолетом модели Cessna 172. Пилоту удалось выбраться из кабины еще до взлета.

Затем Кассим самостоятельно управлял самолетом около 40 миль (примерно 65 км) и в итоге благополучно приземлился в международном аэропорту Ванкувера. На борту находился только он, пострадавших нет.

Инцидент вызвал масштабную реакцию служб безопасности: были задействованы полиция, кинологи, воздушная служба, а Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) даже готовилось поднять в воздух истребители F-15.

На записи переговоров диспетчеров слышно, как один из них предупреждает о «захвате Cessna 172» и добавляет: «Они сейчас над нами, ожидайте дальнейших указаний».

Из-за посадки угнанного самолета прибытие других рейсов в Ванкувер временно приостановили. По данным аэропорта, девять самолетов пришлось перенаправить в другие города, а задержки рейсов продолжались около 39 минут. Всего в тот день было отложено более 140 прилетов.

После посадки Кассим добровольно сдался полиции. Его обвинили в захвате самолета с террористическим умыслом.

Известно, что ранее Кассим работал пилотом в небольшой канадской авиакомпании KD Air, которая больше не существует. Ее бывшие владельцы рассказали журналистам, что считали его умным и целеустремленным, но он неожиданно уволился, заявив, что «потерял интерес к работе» и хотел поступить в медицинский университет.

Официальные мотивы его нынешнего поступка пока не раскрываются.

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