Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав СНБО — кто туда вошел

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Президент Украины Владимир Зеленский после перезагрузки Кабинета Министров изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины Президент постановил:

Утвердить следующий персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Александрович – Президент Украины, Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины

ГАЛУЩЕНКО Герман Валерьевич – Министр юстиции Украины

ГРИНЧУК Светлана Васильевна – Министр энергетики Украины

ЕРМАК Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины

ЗАГОРОДНИЙ Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины

ИВАЩЕНКО Олег Иванович – Глава Службы внешней разведки Украины

КЛИМЕНКО Игорь Владимирович – Министр внутренних дел Украины

КРАВЧЕНКО Руслан Андреевич – Генеральный прокурор

ЛЯШКО Виктор Кириллович – Министр здравоохранения Украины

МАЛЮК Василий Васильевич – Глава Службы безопасности Украины

МАРЧЕНКО Сергей Михайлович – Министр финансов Украины

ПЫШНЫЙ Андрей Григорьевич – Глава Национального банка Украины (по согласию)

ПРОНИН Филипп Евгеньевич – Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины

СВИРИДЕНКО Юлия Анатольевна – Премьер-министр Украины

СИБИГА Андрей Иванович – Министр иностранных дел Украины

СИРСКИЙ Александр Станиславович – Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины

СОБОЛЕВ Алексей Дмитриевич – Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

СТЕФАНЧУК Руслан Алексеевич – Председатель Верховной Рады Украины (по согласию)

УМЕРОВ Рустем Энвэрович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

ФЕДОРОВ Михаил Альбертович – Первый вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины

ШМИГАЛЬ Денис Анатольевич – Министр обороны Украины.

Документ также признаёт утратившими силу:

Указ Президента Украины от 29 марта 2024 года №193/2024 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;

Указ Президента Украины от 13 сентября 2024 года №627/2024 «О изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;

Указ Президента Украины от 6 ноября 2024 года №751/2024 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;

Указ Президента Украины от 8 января 2025 года №20/2025 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;

Указ Президента Украины от 4 февраля 2025 года №63/2025 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;

Указ Президента Украины от 7 февраля 2025 года №79/2025 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;

Указ Президента Украины от 8 июля 2025 года №469/2025 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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