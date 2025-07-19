Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав СНБО — кто туда вошел

Президент Украины Владимир Зеленский после перезагрузки Кабинета Министров изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте главы государства.
В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины Президент постановил:
Утвердить следующий персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:
ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Александрович – Президент Украины, Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины
ГАЛУЩЕНКО Герман Валерьевич – Министр юстиции Украины
ГРИНЧУК Светлана Васильевна – Министр энергетики Украины
ЕРМАК Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины
ЗАГОРОДНИЙ Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины
ИВАЩЕНКО Олег Иванович – Глава Службы внешней разведки Украины
КЛИМЕНКО Игорь Владимирович – Министр внутренних дел Украины
КРАВЧЕНКО Руслан Андреевич – Генеральный прокурор
ЛЯШКО Виктор Кириллович – Министр здравоохранения Украины
МАЛЮК Василий Васильевич – Глава Службы безопасности Украины
МАРЧЕНКО Сергей Михайлович – Министр финансов Украины
ПЫШНЫЙ Андрей Григорьевич – Глава Национального банка Украины (по согласию)
ПРОНИН Филипп Евгеньевич – Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины
СВИРИДЕНКО Юлия Анатольевна – Премьер-министр Украины
СИБИГА Андрей Иванович – Министр иностранных дел Украины
СИРСКИЙ Александр Станиславович – Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины
СОБОЛЕВ Алексей Дмитриевич – Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины
СТЕФАНЧУК Руслан Алексеевич – Председатель Верховной Рады Украины (по согласию)
УМЕРОВ Рустем Энвэрович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
ФЕДОРОВ Михаил Альбертович – Первый вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины
ШМИГАЛЬ Денис Анатольевич – Министр обороны Украины.
Документ также признаёт утратившими силу:
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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