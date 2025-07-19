Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав СНБО — кто туда вошел

17:55, 19 июля 2025
Обновление СНБО произошло после кадровых ротаций в Кабмине.
Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав СНБО — кто туда вошел
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский после перезагрузки Кабинета Министров изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины Президент постановил:

Утвердить следующий персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Александрович – Президент Украины, Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины

ГАЛУЩЕНКО Герман Валерьевич – Министр юстиции Украины

ГРИНЧУК Светлана Васильевна – Министр энергетики Украины

ЕРМАК Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины

ЗАГОРОДНИЙ Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины

ИВАЩЕНКО Олег Иванович – Глава Службы внешней разведки Украины

КЛИМЕНКО Игорь Владимирович – Министр внутренних дел Украины

КРАВЧЕНКО Руслан Андреевич – Генеральный прокурор

ЛЯШКО Виктор Кириллович – Министр здравоохранения Украины

МАЛЮК Василий Васильевич – Глава Службы безопасности Украины

МАРЧЕНКО Сергей Михайлович – Министр финансов Украины

ПЫШНЫЙ Андрей Григорьевич – Глава Национального банка Украины (по согласию)

ПРОНИН Филипп Евгеньевич – Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины

СВИРИДЕНКО Юлия Анатольевна – Премьер-министр Украины

СИБИГА Андрей Иванович – Министр иностранных дел Украины

СИРСКИЙ Александр Станиславович – Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины

СОБОЛЕВ Алексей Дмитриевич – Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

СТЕФАНЧУК Руслан Алексеевич – Председатель Верховной Рады Украины (по согласию)

УМЕРОВ Рустем Энвэрович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

ФЕДОРОВ Михаил Альбертович – Первый вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины

ШМИГАЛЬ Денис Анатольевич – Министр обороны Украины.

Документ также признаёт утратившими силу:

  • Указ Президента Украины от 29 марта 2024 года №193/2024 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;
  • Указ Президента Украины от 13 сентября 2024 года №627/2024 «О изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;
  • Указ Президента Украины от 6 ноября 2024 года №751/2024 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;
  • Указ Президента Украины от 8 января 2025 года №20/2025 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;
  • Указ Президента Украины от 4 февраля 2025 года №63/2025 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;
  • Указ Президента Украины от 7 февраля 2025 года №79/2025 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины»;
  • Указ Президента Украины от 8 июля 2025 года №469/2025 «О изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получить дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн – принят закон

Военнослужащие из числа инструкторско-преподавательского состава в учебных заведениях смогут рассчитывать на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 тысяч грн до 30 тысяч грн – парламент принял закон.

Кабмин расширил возможности поиска данных об автомобилях, нарушивших ПДД

Теперь нарушитель ПДД может найти себя по номеру паспорта или водительского удостоверения.

Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками – подписан закон во исполнение решения ЕСПЧ

Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения теперь будут храниться в Реестре коррупционеров один год, а относительно коррупционных преступлений – до погашения или снятия судимости.

Автомобили, изъятые в результате применения санкций, можно будет перерегистрировать – правительство приняло постановление

Постановление Кабмина позволяет перерегистрировать транспортные средства, которые были взысканы в доход государства на основании применения санкций к физическим или юридическим лицам.

Владимир Зеленский подписал закон о новых ставках судебного сбора и правилах его рассрочки

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України