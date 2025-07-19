Обновленный состав СНБО готовит первые решения — Зеленский анонсировал санкции

Президент отметил, что новый состав СНБО уже работает над первыми решениями, в частности, по санкциям и активизации экономических связей.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны уже готовит свои первые решения.

Отметим, что после перезагрузки Кабинета министров Зеленский изменил состав СНБО.

«Сегодня я разговаривал с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Состав Совета обновлен. И мы уже готовим первые решения в новом составе. В частности, скоро будут санкции», — отметил Глава государства в вечернем обращении.

Также, по словам Президента, разрабатываются шаги для активизации экономических связей.

Глава государства сообщил, что 20 июля обсудит детали с премьер-министром Юлией Свириденко. «Готовим решения на понедельник», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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