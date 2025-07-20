Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира, полное видео боя

Усик одержал 24 победу в карьере, завершив бой нокаутом и объединив все чемпионские пояса.

Фото: Queensberry/Leigh Dawney

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Украинский боксёр Александр Усик нокаутом победил британца Даниэля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 19 июля в Лондоне.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, в третий раз став безоговорочным абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе.

Боксёр вернул себе пояс IBF, от которого отказался в июне 2024 года, а также защитил титулы WBA, WBO и WBC.

«38 лет — это ещё молодой парень, запомните. 38 — это только начало. Почему получилось легче, чем в первом поединке? Не знаю. Спасибо Иисусу Христу, Деве Марии, моей команде и публике на „Уэмбли“. Дюбуа? Брат, прости, но это спорт. Мой народ хотел этой победы», — сказал Усик после победы.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. До этого в том же раунде украинец отправил британца в нокдаун. Тот поднялся, но Александр тут же добил соперника.

Сейчас в активе Усика 24 боя на профессиональном ринге: 24 победы и ни одного поражения.

После боя Усика поздравили тысячи украинцев в соцсетях, в том числе Президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Александра «за силу, вдохновение», которые чемпион даёт «всей стране с каждой своей победой».

«Спасибо, что каждый бой — с Украиной в сердце. Поздравляю с победой — тебя, страну, всех, кто болел», — написал Зеленский.

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