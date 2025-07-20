Усик намекнул на следующего соперника после победы над Дюбуа — возможное сражение с Фьюри или Паркером

После реванша Усик поблагодарил защитников Украины и предположил, с кем может провести следующий бой.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», украинский боксер Александр Усик одержал убедительную победу над британцем Даниэлем Дюбуа в реванше, который состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Сразу после боя Усик обратился к зрителям и поделился первыми впечатлениями прямо с ринга.

«38 — это не старость. Это только старт! Я хочу сказать «спасибо» Богу, Святой Марии и всем вам, «Уэмбли», — произнес Усик, сорвав бурные овации публики.

Украинец посвятил победу всем людям, особенно тем, кто сейчас защищает страну на фронте.

«Я хочу поблагодарить всю Украину, ребят, которые обороняют нашу страну. Я получил множество сообщений от бойцов из разных подразделений, которые сейчас на фронте. Ребята, вы невероятные, вы позволяете мне быть здесь. Слава Украине!» — сказал боксер на украинском языке.

На вопрос о дальнейших планах Усик ответил коротко: «Я еду домой — к семье, к детям, к жене».

Также чемпион намекнул на возможный третий бой с Тайсоном Фьюри. В то же время рассматривается и вариант поединка с новозеландцем Джозефом Паркером в рамках защиты титула WBO.

Речь Усика вызвала громкие аплодисменты в Лондоне, где украинца поддерживало большое количество болельщиков.

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